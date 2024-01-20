Україна та США провели першу спільну інспекцію наданої американської зброї: які результати

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери

технічний стан

умови належного зберігання (безпека та охорона).

Як повідомляють у відомстві, наразі триває обробка інформації.

У Міноборони підкреслили, що під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, а спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Зауважимо, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликали посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.

Тому у Міністерстві оборони США призначили провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч.

Військова допомога США Україні погано контролювалася

Як пише The New York Times, американські чиновники і дипломати у Вашингтоні і Європі не змогли швидко або повністю відзвітувати за всі майже 40 000 одиниць зброї, відправлених Україні.

Заступник прес-секретаря Держдепу Ведант Патель заявив, що на сьогодні немає точної інформації, яка б могла вказувати на крадіжку чи незаконне перенаправлення американської зброї, яку США надали Україні як військову допомогу.

У доповіді генерального інспектора Пентагону, опублікованій напередодні, не наводиться жодних доказів того, що зброя була використана не за призначенням після того, як її доставили в американський військовий логістичний центр у Польщі або відправили далі на фронт в Україну.

За словами співробітників Пентагону і Держдепартаменту, відповідальних за відстеження зброї, небезпечні бойові умови зробили практично неможливим виїзд представників Міністерства оборони на передову, щоб переконатися, що зброя використовується за призначенням.