Міноборони перевірило продуктові та медичні склади військових частин: що знайшли (ФОТО)

В ході позапланової перевірки продуктових складів деяких військових частин на сході України Міноборони виявило порушення, зокрема щодо якості та постачання продуктів. Також за результатами перевірки перекомплектовуватимуть тисячі аптечок, щоб їх могли використовувати військові.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що виявила перевірка продуктових складів

Заступник міністра оборони Віталій Половенко позапланово перевірив склади деяких військових частин на сході країни через скарги військових на якість харчування.

Зазначається, що в ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

Такі банани виявили в одній із військових частин. Фото: пресслужба Міноборони

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", – сказав Половенко.

Він зауважив, що одна компанія перемогла у 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням, тому Міноборони замінить постачальника.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним",– підсумував Половенко.

У відомстві запевнили, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні харчові продукти компанія також має відшкодувати кошти.

Перекомплектовуватимуть тисячі аптечок

Своєю чергою заступниця міністра оборони Наталія Калмикова здійснила перевірку складу медичного майна й оцінила стан та наявність аптечок і наплічників бойового медика.

Наразі на складах знаходяться близько десяти видів аптечок, більшість з яких передані як благодійна допомога. Вони по-різному укомплектовані, а їхні складові відрізняються за якістю.

«Серед аптечок є такі, що відповідають потребам військових. Але є й аптечки укомплектовані, наприклад, неякісними турнікетами, які не можна використовувати. Нині перед нами стоїть завдання - перекомплектувати наявні аптечки так, щоб їх можна було використовувати у військах. Якісних складових для цього достатньо» - наголосила Калмикова.

Вона зауважила, що потрібно використати наявний ресурс для того, аби оперативно закрити потреби.

"Однак в подальшому ми орієнтуємося на закупівлю якісного медичного майна за стандартами країн НАТО. Це відбудеться в найближчий час. Адже мова йде про найцінніше - життя та здоров’я військових» - підкреслила Калмикова.

Зауважимо, із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Яйця по 17: як скандал змінив закупівлі харчів?

Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Законодавством було передбачено, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів із дня підписання контракту.