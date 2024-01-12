У Міноборони розповіли, скільки мільярдів вдалося зекономити після переходу на стандарти НАТО

Після того, як Міністерство оборони України кардинально перебудувало архітектуру закупівель і привело її у відповідність до стандартів НАТО, протягом чотирьох місяців МО вдалося зекономити на закупівлях приблизно 3,5 млрд гривень.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"За чотири місяці новій команді Міноборони вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі", - написав він.

За його висловлюванням, новий механізм закупівель призначений для унеможливлення нераціональної розтрати коштів у закупівлях Міноборони. Також відомство співпрацюватиме з правоохоронними органами та тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, нові стандарти закупівель передбачають, що МО лише встановлює правила закупівлі та контролює якість, а закупівлі – як тилового майна, так і озброєння проводять спеціалізовані агенції.

"Це дозволяє уникати ризиків, оскільки розподіляються повноваження", - додав Кліменков.

Скандальні закупівлі в Міноборони

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться десятки років. Міністр оборони України Рустем Умєров під час презентації в Києві презентував нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний відреагував на таке нововведення та зазначив, що поняття ЗСУ та корупція мають бути несумісні.

Нагадаємо, у січні Міноборони потрапило у черговий скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Пізніше у деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони України закупить 7 тисяч папок для особових справ військовослужбовців за понад 20 мільйонів гривень. Тобто, ціна за одну теку становить близько 3 тис грн.

Проте у відомстві зазначили, що ціна, яку заявили ЗМІ щодо тендеру, не відповідає дійсності. Загальна очікувана вартість тендеру й справді становить понад 20 мільйонів гривень, але ЗМІ поділили цю суму на 7 тисяч папок — це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували, тому і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. Загалом планувалося закупити понад 58 тисяч папок і середня вартість при такому розрахунку становить 351 гривня.

Проте, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку.