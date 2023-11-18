Папки за 350 грн. Аудит виявив порушення в тендері Міноборони

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок. Тому у заявці командування Сил логістики встановили ціну – 351 гривню за штуку.

Після старту торгів за першим лотом надійшла лише одна пропозиція – від ПрАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря". Ця пропозиція дорівнювала очікуваній вартості.

Лише згодом Міноборони з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції – від 140 гривень. Аудитори закупили в ФОПу зразок такого товару за ціною в 120 грн (однак це акційна ціна й невідомо, чи може цей продавець реалізувати 58 тис. обкладинок).

Також перевірка встановила, що зміни щодо технічних параметрів обкладинок, які запропонував Кадровий центр ЗСУ, надані без обґрунтування.

У результаті договір щодо цього тендеру не було підписано.

Тепер Служба внутрішнього аудиту Міноборони пропонує Кадровому центру ЗСУ внести зміни, які дозволять зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону.

Папки для Міноборони: деталі скандалу

На початку листопада ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони замовило 7 тис. обкладинок для папок особових справ за 20,3 млн гривень. Таким чином, одна обкладинка коштувала б близько 2,9 тис. гривень.

У Міноборони відреагували, заявивши, що ця інформація некоректна. Як пояснили у відомстві, 7 тис. обкладинок – це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. А загалом передбачалося чотири лоти, під час яких було б закуплено 58 тис. обкладинок і одна обійшлася б у 351 гривню.

Й уже тоді стало відомо, що внутрішня служба аудиту виявила на ринку подібні товари за нижчими цінами і розпочала перевірку, яка унеможливлює підписання контрактів.