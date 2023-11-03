Проблеми при передоплаті. НАЗК виявило корупційні ризики в закупівлях Міноборони

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало низку ризиків, які сприяють корупційним правопорушенням при закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Тому для Міністерства оборони розробили рекомендації, спрямовані на усунення цих ризиків, йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Там зазначили, що серед основних причин поширеності корупції в закупівлях Міноборони – відсутність дієвого контролю за цільовим використанням постачальниками бюджетних коштів, отриманих як передоплата.

Як вказує НАЗК, більшість постачальників Міноборони отримують передоплату на рахунки, відкриті у комерційних банках. Тому виникає ризик використання цих коштів всупереч їх цільовому призначенню (розміщення на депозитних рахунках, виконання власних зобов’язань за іншими договорами, надання фінансової допомоги пов’язаним юридичним особам).

Такі зловживання постачальників можуть призводити до виникнення дебіторської заборгованості, відтермінування строків виконання, неналежного виконання чи невиконання договірних зобов’язань перед міністерством.

Корупція в Міноборони: рекомендації НАЗК

Нацагентство звернулося до Міноборони з рекомендаціями щодо усунення ризиків.

Зокрема, міністерству радять перераховувати передоплату на небюджетні рахунки постачальників, відкриті в органах Державної казначейської служби. Надалі ці кошти можуть бути використані виключно на цілі, визначені умовами договорів, а органам казначейської служби для здійснення платежів надаватимуться підтверджувальні документи.

Передбачається, що такий крок забезпечить:

подвійний контроль за коштами (від закупівельника та від казначейства);

мінімізацію корупційних ризиків;

уникнення дебіторської заборгованості, спричиненої тим, що авансові платежі перераховуються недоброчесним компаніям.

Ці рекомендації для міністерства підтримує і Рахункова палата.