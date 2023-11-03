Проблемы при предоплате. НАПК выявило коррупционные риски в закупках Минобороны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) идентифицировало ряд рисков, способствующих коррупционным правонарушениям при закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения. Поэтому для Министерства обороны разработали рекомендации, направленные на устранение этих рисков, говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Отмечается, что среди основных причин распространенности коррупции в закупках Минобороны – отсутствие действенного контроля за целевым использованием поставщиками бюджетных средств, полученных в качестве предоплаты.

Как указывает НАПК, большинство поставщиков Минобороны получают предоплату на счета, открытые в коммерческих банках. Поэтому возникает риск использования этих средств вопреки их целевому назначению (размещение на депозитных счетах, выполнение собственных обязательств по другим договорам, предоставление финансовой помощи связанным юридическим лицам).

Такие злоупотребления поставщиков могут приводить к возникновению дебиторской задолженности, отсрочке сроков исполнения, ненадлежащему исполнению или неисполнению договорных обязательств перед министерством.

Коррупция в Минобороны: рекомендации НАПК

Нацагентство обратилось к Минобороны с рекомендациями по их устранению.

В частности, министерству советуют перечислять предоплату на внебюджетные счета поставщиков, открытые в органах Государственной казначейской службы. В дальнейшем эти средства могут использоваться исключительно на цели, определенные условиями договоров, а органам казначейской службы для осуществления платежей будут предоставляться подтверждающие документы.

Предполагается, что такой шаг обеспечит:

двойной контроль за денежными средствами (от закупщика и от казначейства);

минимизацию коррупционных рисков;

избегание дебиторской задолженности, вызванной тем, что авансовые платежи перечисляются недобросовестным компаниям.

Эти рекомендации для министерства поддерживает и Счетная палата.