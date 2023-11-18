Папки по 350 грн. Аудит выявил нарушения в тендере Минобороны

Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупке обложек для папок личных дел и установила, что их можно приобрести по цене от 140 грн за штуку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек. Поэтому в заявке командования Сил логистики установили цену – 351 гривну за штуку.

После старта торгов по первому лоту поступило только одно предложение – от ЧАО "Київська поліграфічна фабрика "Зоря". Это предложение равнялось ожидаемой стоимости.

Лишь впоследствии Минобороны выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения – от 140 гривен. Аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене в 120 грн (однако это акционная цена и неизвестно, может ли продавец реализовать 58 тыс. обложек).

Также проверка установила, что изменения по техническим параметрам обложек, которые предложил Кадровый центр ВСУ, предоставлены без обоснования.

В результате договор по этому тендеру не был подписан.

Теперь Служба внутреннего аудита Минобороны предлагает Кадровому центру ВСУ внести изменения, позволяющие снизить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

Папки для Минобороны: детали скандала

В начале ноября СМИ сообщили, что Министерство обороны заказало 7 тыс. обложек для папок личных дел за 20,3 млн гривен. Таким образом, одна обложка стоила бы около 2,9 тыс. гривен.

В Минобороны отреагировали, заявив, что эта информация некорректна. Как пояснили в ведомстве, 7 тыс. обложек – это количество единиц только в первом лоте тендера. В общей сложности предполагалось четыре лота, во время которых было бы закуплено 58 тыс. обложек и одна обошлась бы в 351 гривну.

И уже тогда стало известно, что внутренняя служба аудита обнаружила на рынке подобные товары по более низким ценам и приступила к проверке, которая делает невозможным подписание контрактов.