На початок 2024 року в Україні вже запроваджено понад 300 стандартів НАТО, - заступник міністра оборони

Станом на початок 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах та інших складових оборонного сектору України вже запроваджено 309 стандартів НАТО – більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що доєдналися до Альянсу під час останньої хвилі розширення.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає Укрінформ.

"Ми говоримо, зокрема, про такі важливі напрямки, як стандарти щодо управління військами та критерії щодо експлуатації озброєння та військової техніки. У 2023 році також практично завершено розробку національних стандартів системи керування життєвим циклом ОВТ, заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО", – зауважив Іван Гаврилюк.

Загалом в Альянсі діє приблизно 1200 стандартів. Вони постійно змінюються, а також кожні три роки вдосконалюються шляхом перегляду.

Заступник міністра оборони додав, що в 2024 році в секторі безпеки будуть запроваджені ще 50 стандартів НАТО.

Нагадаємо, у рамках пакету Цілей партнерства України з НАТО, який оприлюднили у червні 2021 року, Україні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу. Заступник міністра оборони уточнив, що наразі з рекомендованих 219 стандартів Україна вже запровадила 186. Ще 123 стандарти було запроваджено в ініціативному порядку.

Запровадження стандартів НАТО як у 2023, так і у 2024 році передбачено планами пріоритетних дій Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що протягом листопада-грудня 2023 року в Міноборони та ЗСУ запроваджено ще 7 стандартів Альянсу. Серед них – стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку.

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