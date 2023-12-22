У Міноборони й ЗСУ вже запровадили понад чверть стандартів НАТО

У Міністерстві оборони та Збройних Силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО.

Протягом листопада-грудня 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено ще сім стандартів Альянсу.

Серед них – стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських Сил зі зв’язку.

Наразі в Міністерстві оборони та Збройних Силах України запроваджено 301 стандарт НАТО:

181 – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу);

116 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів. В Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).

Нагадаємо, в ЗСУ впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики, яку використовують у НАТО.