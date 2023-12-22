В Минобороны и ВСУ уже внедрили более четверти стандартов НАТО

В Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины в ноябре-декабре 2023 года были введены еще семь стандартов НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО.

В ноябре-декабре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины введено еще семь стандартов Альянса.

Среди них – стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-Морских Сил по связи.

В настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины введен 301 стандарт НАТО:

181 – в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);

116 – в инициативном порядке, внедряемом Украиной вне Целей партнерства.

Всего в Альянсе действует 1135 стандартов. В Минобороны и ВСУ уже внедрили более четверти общего количества (26,5%).

Напомним, в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики, используемая в НАТО.