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В Минобороны и ВСУ уже внедрили более четверти стандартов НАТО

Украинские военные. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Украинские военные. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины в ноябре-декабре 2023 года были введены еще семь стандартов НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО.

В ноябре-декабре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины введено еще семь стандартов Альянса.

Среди них – стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-Морских Сил по связи.

В настоящее время в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины введен 301 стандарт НАТО:

  • 181 – в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);
  • 116 – в инициативном порядке, внедряемом Украиной вне Целей партнерства.

Всего в Альянсе действует 1135 стандартов. В Минобороны и ВСУ уже внедрили более четверти общего количества (26,5%).

Напомним, в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики, используемая в НАТО.

Автор:
Светлана Манько