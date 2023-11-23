Правительство решило ввозить технику для ВСУ по стандартам ЕС и НАТО

Министерство обороны Украины объявило о внедрении натовского стандарта для перемещения военной техники через границу. По новой процедуре транспортировки оружия и военного оборудования будет происходить по процедуре, похожей на используемую в странах НАТО и ЕС.

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Об этом сообщает пресслужба КМУ.

Согласно сообщению, правительство приняло постановление "Некоторые вопросы применения документа для декларирования военной техники и других товаров (Форма 302 Украины)", который внедрил стандарты ЕС и НАТО во время таможенного декларирования военной техники.

"Такая процедура будет применяться во время временного вывоза, временного ввоза, реимпорта, реэкспорта, а также транзита через территорию Украины военной техники и другого имущества", - говорится в сообщении.

Форма 302 позволит ВСУ передвигать технику через границу для учений путем упрощенной процедуры, которая поможет сэкономить значительное время. Заместитель Министра обороны Юрий Джигир подчеркнул, что этот шаг отражает готовность Украины к интеграции в НАТО и является важным этапом коллективного сопротивления российской агрессии.

Напомним, Верховная Рада 23 августа одобрила законопроект №9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО.

Нормы документа предусматривают, что при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать аналог формы (302) государства, из которого направляются такие подразделения.