Рада спростила ввезення в Україну військової техніки з країн НАТО

Верховна Рада 23 серпня схвалила законопроєкт №9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Норми документа передбачають, що під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО замість митної декларації використовувати аналог форми (302) держави, з якої направляються такі підрозділи.

Встановлюється, що застосування форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту.

Загалом мають внести змін до Митного кодексу України та інших законів щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарі.

Як зазначають автори, документ розроблено а рамках реалізації курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

Раніше Рада звільнила на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

На ввезення в Україну самих дронів уже скасовано мита і ПДВ. Президент України підписав відповідний закон у лютому 2023 року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

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