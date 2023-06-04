Уряд скасував податок для волонтерів на закупівлю дронів

Кабінет міністрів України включив БПЛА (дрони) та їх складові до переліку товарів, які не оподатковуються, якщо йдеться про волонтерські закупівлі.

Відповідні поправки до постанови Кабміну №112 від лютого 2016 року внесено постановою №550. Документ опублікувала пресслужба уряду.

До переліку внесли наступні товари:

безпілотні літальні апарати;



парашути для безпілотних літальних апаратів;

апаратура зв’язку для безпілотних систем;

відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура;

прилади навігаційні для безпілотних систем;

радоапаратура дистанційного керування для безпілотних систем;

лінзи та об’єкти камер для безпілотних систем;

камери цифрові для безпілотних систем;

прилади оптичні, їх частини для безпілотних систем;

двигуни для БПЛА;

перетворювачі статичні (модуль живлення для зниження напруги);

батареї та акумулятори для безпілотних систем;

двигуни внутрішнього згорання для безпілотних систем;

двигуни до морських суден для безпілотних плавучих комплексів;

частини двигунів для безпілотних систем;

установки силові та двигуни для безпілотних літальних комплексів;

частини авіаційних двигунів для безпілотних літальних апаратів;

частини безпілотних літальних апаратів, зокрема пропелери, гвинти-носії та шасі.

Крім того, податкові пільги розширено і на ремонт та технічне обслуговування БПЛА.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення про "запровадження оподаткування волонтерських зборів". Незабаром Мінфін спростував цю інформацію та анонсував включення дронів та деталей до них до переліку товарів та послуг, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізосіб.

Уряд також планує визначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати як постійну комунікацію так і вирішення проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com