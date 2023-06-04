Правительство отменило налог для волонтеров на закупку дронов

Кабинет министров Украины включил БПЛА (дроны) и их составляющие в перечень товаров, которые не облагаются налогом, если речь идет о волонтерских закупках.

Соответствующие поправки в постановление Кабмина №112 от февраля 2016 внесены постановлением №550. Документ опубликовала пресс-служба правительства.

В список внесли следующие товары:

беспилотные летательные аппараты;



парашюты для беспилотных летательных аппаратов;

аппаратура связи для беспилотных систем;

видеокамеры записывающие и другая видеозаписывающая и видеовоспроизводственная аппаратура;

приборы навигационные для беспилотных систем;

радиоаппаратура дистанционного управления для беспилотных систем;

линзы и объекты для беспилотных систем;

цифровые камеры для беспилотных систем;

оптические приборы, их части для беспилотных систем;

двигатели для БПЛА;

преобразователи статические (модуль питания для понижения напряжения);

батареи и аккумуляторы для беспилотных систем;

двигатели внутреннего сгорания для беспилотных систем;

двигатели к морским судам для беспилотных плавучих комплексов;

части двигателей для беспилотных систем;

установки силовые и двигатели для беспилотных летательных комплексов;

части авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов;

части беспилотных летательных аппаратов, в частности пропеллеры, винты-носители и шасси.

Кроме того, налоговые льготы расширены и на ремонт и техническое обслуживание БПЛА.

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о "введении налогообложения волонтерских собраний". Вскоре Минфин опроверг эту информацию и анонсировал включение дронов и деталей в список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физлиц.

Правительство также планирует определить уполномоченного представителя, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.

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