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Категория
Общество
Дата публикации

Правительство отменило налог для волонтеров на закупку дронов

налоги, волонтерские сборы, дроны, бпла
Фото: ua.depositphotos.com

Кабинет министров Украины включил БПЛА (дроны) и их составляющие в перечень товаров, которые не облагаются налогом, если речь идет о волонтерских закупках.

Соответствующие поправки в постановление Кабмина №112 от февраля 2016 внесены постановлением №550. Документ опубликовала пресс-служба правительства.

В список внесли следующие товары:

  • беспилотные летательные аппараты;
  • парашюты для беспилотных летательных аппаратов;
  • аппаратура связи для беспилотных систем;
  • видеокамеры записывающие и другая видеозаписывающая и видеовоспроизводственная аппаратура;
  • приборы навигационные для беспилотных систем;
  • радиоаппаратура дистанционного управления для беспилотных систем;
  • линзы и объекты для беспилотных систем;
  • цифровые камеры для беспилотных систем;
  • оптические приборы, их части для беспилотных систем;
  • двигатели для БПЛА;
  • преобразователи статические (модуль питания для понижения напряжения);
  • батареи и аккумуляторы для беспилотных систем;
  • двигатели внутреннего сгорания для беспилотных систем;
  • двигатели к морским судам для беспилотных плавучих комплексов;
  • части двигателей для беспилотных систем;
  • установки силовые и двигатели для беспилотных летательных комплексов;
  • части авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов;
  • части беспилотных летательных аппаратов, в частности пропеллеры, винты-носители и шасси.

Кроме того, налоговые льготы расширены и на ремонт и техническое обслуживание БПЛА.

Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о "введении налогообложения волонтерских собраний". Вскоре Минфин опроверг эту информацию и анонсировал включение дронов и деталей в список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физлиц.

Правительство также планирует определить уполномоченного представителя, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан