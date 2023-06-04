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Правительство отменило налог для волонтеров на закупку дронов
Кабинет министров Украины включил БПЛА (дроны) и их составляющие в перечень товаров, которые не облагаются налогом, если речь идет о волонтерских закупках.
Соответствующие поправки в постановление Кабмина №112 от февраля 2016 внесены постановлением №550. Документ опубликовала пресс-служба правительства.
В список внесли следующие товары:
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беспилотные летательные аппараты;
- парашюты для беспилотных летательных аппаратов;
- аппаратура связи для беспилотных систем;
- видеокамеры записывающие и другая видеозаписывающая и видеовоспроизводственная аппаратура;
- приборы навигационные для беспилотных систем;
- радиоаппаратура дистанционного управления для беспилотных систем;
- линзы и объекты для беспилотных систем;
- цифровые камеры для беспилотных систем;
- оптические приборы, их части для беспилотных систем;
- двигатели для БПЛА;
- преобразователи статические (модуль питания для понижения напряжения);
- батареи и аккумуляторы для беспилотных систем;
- двигатели внутреннего сгорания для беспилотных систем;
- двигатели к морским судам для беспилотных плавучих комплексов;
- части двигателей для беспилотных систем;
- установки силовые и двигатели для беспилотных летательных комплексов;
- части авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов;
- части беспилотных летательных аппаратов, в частности пропеллеры, винты-носители и шасси.
Кроме того, налоговые льготы расширены и на ремонт и техническое обслуживание БПЛА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о "введении налогообложения волонтерских собраний". Вскоре Минфин опроверг эту информацию и анонсировал включение дронов и деталей в список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физлиц.
Правительство также планирует определить уполномоченного представителя, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.
Источник фото: ua.depositphotos.com