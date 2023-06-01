Мінфін спростував інформацію про оподаткування волонтерських зборів

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що повідомлення у ЗМІ про "запровадження оподаткування волонтерських зборів" не відповідає дійсності. Відомство не має намірів ініціювати ці та подібні зміни до Податкового кодексу.

Про це Марченко заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії не мають і не будуть сплачувати жодних податків .

"Друге. Фразу про "пеньюари" та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити, я не говорив. І прошу всі ЗМІ, які поширили таку інформацію, це врахувати і спростувати!", — зауважив міністр.

Водночас він повідомив, що на найближчому засідання уряду, яке відбудеться 2 червня, буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112, яка визначає список товарів та послуг, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізосіб.

Крім того, Кабмін планує визначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати як постійну комунікацію так і вирішення проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі.

Податки на волонтерство: що відомо про скандал з Мінфіном

Видання "Цензор.Нет" 1 червня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що волонтери почали отримувати вимоги від податкової про сплату податків з зібраних грошей. Йшлося про проєкт, в рамках якого збирали гроші на дрони, які не включені до постанови №112.

З'ясувалося, що раніше Мінфін міг блокувати ініціативу активістів з включення БПЛА до постанови , аби волонтери могли вільно збирати кошти на техніку. За інформацію ЗМІ, така поведінка відомства була пов'язана з тим, що Мінфін намагався проштовхнути ідею з оподаткування волонтерських зборів.

Матеріал швидко набув розголосу та ста резонансним. Благодійні фонди та волонтери обурилися, дізнавшись інформацію з матеріалу. Після роз'яснення Марченка суспільство розділилося: користувачі соцмереж вимагають відставку, інші ж — чекають конкретних дій для включення дронів до постанови №112.