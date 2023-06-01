Минфин опроверг информацию о налогообложении волонтерских сборов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сообщение в СМИ о "введении налогообложения волонтерских собраний" не соответствует действительности. Ведомство не намерено инициировать эти и подобные изменения в Налоговый кодекс.

Об этом Марченко заявил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, не должны и не будут платить никаких налогов .

"Второе. Фразу о "пеньюарах" и любых других фразах, которые могут кого-то обидеть или обесценить, я не говорил. И прошу все СМИ, которые распространили такую информацию, это учесть и опровергнуть!", - отметил министр.

В то же время он сообщил, что на ближайшем заседании правительства, которое состоится 2 июня, будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112, которое определяет список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физлиц.

Кроме того, Кабмин планирует определить уполномоченного представителя, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.

Налоги на волонтерство: что известно о скандале с Минфином

Издание "Цензор.Нет" 1 июня опубликовало материал, в котором говорилось, что волонтеры начали получать требования от налоговой об уплате налогов с собранных денег. Речь шла о проекте, в рамках которого собирали деньги на дроны, не включенные в постановление №112.

Выяснилось, что ранее Минфин мог блокировать инициативу активистов по включению БПЛА в постановление , чтобы волонтеры могли свободно собирать средства на технику. По информации СМИ, такое поведение ведомства было связано с тем, что Минфин пытался протолкнуть идею по налогообложению волонтерского собрания.

Материал быстро приобрел огласку и стал резонансным. Благотворительные фонды и волонтеры возмутились, узнав информацию из материала. После разъяснения Марченко общество разделилось: пользователи соцсетей требуют отставку, другие же ждут конкретных действий для включения дронов в постановление №112.