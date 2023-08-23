Рада упростила ввоз в Украину военной техники из стран НАТО

Верховная Рада 23 августа одобрила законопроект №9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирования военной техники и других товаров во время ввоза в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Нормы документа предусматривают, что при таможенном оформлении грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС и НАТО вместо таможенной декларации использовать аналог формы (302) государства, из которого направляются такие подразделения.

Устанавливается, что применение формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита.

В целом должны внести изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы по унификации в европейские и североатлантические стандарты процедур декларирования военной техники и других товаров.

Как отмечают авторы, документ разработан в рамках реализации курса Украины на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Ранее Рада освободила на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

На ввоз в Украину самих дронов уже отменены пошлины и НДС. Президент Украины подписал соответствующий закон в феврале 2023 года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

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