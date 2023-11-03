Отечественная техника будет попадать на фронт быстрее: Минобороны сократило количество испытаний

На период военного положения Министерство обороны Украины значительно сократило сроки поставки на фронт военной техники и производимого в стране оружия. Был сокращен производственный цикл и упрощены процедуры испытаний.

Об этом сообщают в Минобороны.

Отмечается, что такое нововведение облегчает задачи для производителей оружия, которые могут самостоятельно определять технические параметры поставляемой ими заказчику продукции и военные согласовывают только перечень этих параметров. Ранее это было ответственностью военных, определявших значительный перечень технических характеристик.

Как рассказал заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, были отменены чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности. Также сократили количество проверок на разных этапах производства, оставив лишь самые необходимые, что значительно упрощает механизмы снабжения военным оружием и техникой.

Согласно сообщению, данные изменения также позволяют военным быстрее получать новые образцы вооружения и техники. К примеру, ранее для обеспечения гарантийного срока хранения (который составляет 10 лет) необходимо было проводить ускоренные климатические испытания в течение 6-12 месяцев. Теперь это требование отменено.

Отмечается, что теперь Вооруженные Силы и Министерство обороны потребуют подтверждения только трех важных факторов: эффективности, безопасности и надежности нового образца техники.

Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в Вооруженные Силы Украины.

Напомним, ранее Министерство обороны одобрило новые модели дронов по упрощенной процедуре. Новые образцы БпЛА утвердили всего через несколько дней, а раньше эта процедура затягивалась на месяцы.