Минобороны существенно сократило сроки списания утраченной в бою техники

Министерство обороны Украины приняло решение об упрощении процедуры списания утраченного в бою военного имущества. Данный документ позволяет командирам выполнять списание через две-три недели вместо предыдущих шести месяцев. Соответствующий приказ подписал министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сообщению ранее процедура списания требовала большого количества документов и отдельного расследования для каждого случая потери военной техники.

Например, списание дронов раньше занимало от одного месяца до полугода и требовало сбора до 40 различных документов. Сейчас командиры рот, батальонов или бригад смогут списывать технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен без необходимости получать согласование от высшего руководства.

Изменения позволяют командирам:

1. Списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий, или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады.

2. Списывать утраченные в результате боевых действий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стоимостью до 1,5 млн. гривен без получения согласований от командования воздушных сил, сил логистики и Министерства обороны.

3. Разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач для восстановления, модернизации или изготовления другой техники.

4. Без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. Раньше для этого нужно было собрать 16-18 документов, но теперь хватит всего двух: акт о проведении пуска в ходе боевых действий и акт качественного технического состояния.

Сообщается, что решение поможет командирам оперативнее получать информацию о необходимости в новой военной технике.

Изменения были разработаны совместно с Министерством цифровой трансформации и направлены на ускорение развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и уменьшение бюрократии.

Заметим, чтобы помочь Украине литовская армия совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса Германии решила ремонтировать в Литве танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.