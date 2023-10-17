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Минобороны существенно сократило сроки списания утраченной в бою техники
Министерство обороны Украины приняло решение об упрощении процедуры списания утраченного в бою военного имущества. Данный документ позволяет командирам выполнять списание через две-три недели вместо предыдущих шести месяцев. Соответствующий приказ подписал министр обороны Рустем Умеров.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Согласно сообщению ранее процедура списания требовала большого количества документов и отдельного расследования для каждого случая потери военной техники.
Например, списание дронов раньше занимало от одного месяца до полугода и требовало сбора до 40 различных документов. Сейчас командиры рот, батальонов или бригад смогут списывать технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен без необходимости получать согласование от высшего руководства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Изменения позволяют командирам:
1. Списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий, или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады.
2. Списывать утраченные в результате боевых действий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стоимостью до 1,5 млн. гривен без получения согласований от командования воздушных сил, сил логистики и Министерства обороны.
3. Разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач для восстановления, модернизации или изготовления другой техники.
4. Без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. Раньше для этого нужно было собрать 16-18 документов, но теперь хватит всего двух: акт о проведении пуска в ходе боевых действий и акт качественного технического состояния.
Сообщается, что решение поможет командирам оперативнее получать информацию о необходимости в новой военной технике.
Изменения были разработаны совместно с Министерством цифровой трансформации и направлены на ускорение развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и уменьшение бюрократии.
Заметим, чтобы помочь Украине литовская армия совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса Германии решила ремонтировать в Литве танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.