Міноборони суттєво скоротило терміни списання втраченої в бою техніки

Міністерство оборони України прийняло рішення щодо спрощення процедури списання втраченого у бою військового майна. Даний документ дозволяє командирам виконувати списання за два-три тижні, замість попередніх шести місяців. Відповідний наказ підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Згідно з повідомленням, раніше процедура списання вимагала великої кількості документів та окремого розслідування для кожного випадку втрати військової техніки.

Наприклад, списання дронів раніше займало від одного місяця до півроку та потребувало збору до 40 різних документів. Зараз командири рот, батальйонів чи бригад зможуть списувати техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень без необхідності отримувати погодження від вищого керівництва.

Зміни дозволяють командирам:

1. Списувати засоби ураження, витрачені в ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади.

2. Списувати втрачені внаслідок бойових дій безпілотні літальні апарати (БПЛА) вартістю до 1,5 млн гривень без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міністерства оборони.

3. Розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки.

4. Без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. Раніше для цього потрібно було зібрати 16-18 документів, але тепер вистачить лише двох: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Повідомляється, що це рішення допоможе командирам оперативніше отримувати інформацію про потребу в новій військовій техніці.

Зміни були розроблені спільно з Міністерством цифрової трансформації та спрямовані на прискорення розвитку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та зменшення бюрократії.

Зауважимо, щоб допомогти Україні литовська армія спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила ремонтувати в Литві танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні.