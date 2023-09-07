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Рустем Умєров окреслив пріоритети роботи Міністерства оборони

Рустем Умєров окреслив пріоритети роботи Міністерства оборони
Умєров окреслив п'ять пріоритетів роботи МОУ. Фото: Тelegram Володимира Зеленського

Міністр оборони України Рустем Умєров, який був призначений на цю посаду 6 вересня, заявив, що Міністерство оборони України працюватиме над реалізацією основних стратегічних завдань відомства  у тісній співпраці з іншими державними органами та міжнародними партнерами.

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Про це він написав у Facebook.

Умєров окреслив п'ять пріоритетів роботи міністерства.

  • Військовоцентричність. Тобто, життя військовослужбовця — найвища цінність.
  • Формування суб'єктності міністерства. Міністерство має стати головною інституцією захисту України.
  • Посилення та розширення міжнародної коаліції. Україна має зміцнити свій міжнародний захист та розширити географію співпраці з союзниками.
  • Нульова толерантність до корупції та діджиталізація. Міністерство має боротися з корупцією та впроваджувати цифрові технології.
  • Розвиток українського ВПК. Україна має зміцнити свій військово-промисловий комплекс.

"Це найбільша честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час", - сказав Умєров.

Президент Володимир Зеленський 7 вересня представив Міністерству оборони Рустема Умєрова. Він закликав Міністерство максимально відійти від бюрократії та модернізуватися.

Автор:
Тетяна Гойденко