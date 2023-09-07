- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Рустем Умеров очертил приоритеты работы Министерства обороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный на этот пост 6 сентября, заявил, что Министерство обороны Украины будет работать над реализацией основных стратегических задач ведомства в тесном сотрудничестве с другими государственными органами и международными партнерами.
Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!Забронювати участь
Об этом он написал в Facebook.
Умеров очертил пять приоритетов работы министерства:
- Военноцентричность. То есть жизнь военнослужащего — самая высокая ценность.
- Формирование субъектности министерства. Министерство должно стать главным институтом защиты Украины.
- Ужесточение и расширение международной коалиции. Украина должна укрепить свою международную защиту и расширить географию сотрудничества с союзниками.
- Нулевая толерантность к коррупции и диджитализация. Министерство должно бороться с коррупцией и внедрять цифровые технологии.
- Развитие украинского ВПК. Украина должна укрепить свой военно-промышленный комплекс.
"Это самая большая честь стать министром обороны Украины в самое историческое для нашей страны время", - сказал Умеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Владимир Зеленский 7 сентября представил Министерству обороны Рустема Умерова. Он призвал Министерство максимально отойти от бюрократии и модернизироваться.