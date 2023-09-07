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Рустем Умеров очертил приоритеты работы Министерства обороны

Рустем Умеров очертил приоритеты работы Министерства обороны
Умеров очертил пять приоритетов работы МОУ. Фото: Тelegram Владимира Зеленского

Министр обороны Украины Рустем Умеров, назначенный на этот пост 6 сентября, заявил, что Министерство обороны Украины будет работать над реализацией основных стратегических задач ведомства в тесном сотрудничестве с другими государственными органами и международными партнерами.

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Об этом он написал в Facebook.

Умеров очертил пять приоритетов работы министерства:

  • Военноцентричность. То есть жизнь военнослужащего — самая высокая ценность.
  • Формирование субъектности министерства. Министерство должно стать главным институтом защиты Украины.
  • Ужесточение и расширение международной коалиции. Украина должна укрепить свою международную защиту и расширить географию сотрудничества с союзниками.
  • Нулевая толерантность к коррупции и диджитализация. Министерство должно бороться с коррупцией и внедрять цифровые технологии.
  • Развитие украинского ВПК. Украина должна укрепить свой военно-промышленный комплекс.

"Это самая большая честь стать министром обороны Украины в самое историческое для нашей страны время", - сказал Умеров.

Президент Владимир Зеленский 7 сентября представил Министерству обороны Рустема Умерова. Он призвал Министерство максимально отойти от бюрократии и модернизироваться.

Автор:
Татьяна Гойденко