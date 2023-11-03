Вітчизняна техніка потраплятиме на фронт швидше: Міноборони скоротило кількість випробувань

На період воєнного стану Міністерство оборони України значно скоротило терміни постачання на фронт військової техніки та зброї що виробляється в країні. Було скорочено виробничий цикл та спрощено процедури випробувань.

Про це повідомляють у Міноборони.

Зазначається, що таке нововведення полегшує завдання для виробників зброї, які можуть самостійно визначати технічні параметри продукції, яку вони постачатимуть замовнику, і військові погоджують лише перелік цих параметрів. Раніше це було відповідальністю військових, які визначали значний перелік технічних характеристик.

Як розповів заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк, було скасовано надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її боєздатності. Також скоротили кількість перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найнеобхідніші, що значно спрощує механізми постачання військовим зброї та техніки.

Згідно з повідомленням, дані зміни також дозволяють військовим швидше отримувати нові зразки озброєння та техніки. Наприклад, раніше для забезпечення гарантійного терміну зберігання (який становить 10 років) необхідно було проводити прискорені кліматичні випробування протягом 6-12 місяців. Тепер ця вимога скасована.

Зазначається, що тепер Збройні Сили та Міністерство оборони будуть вимагати підтвердження лише трьох важливих чинників: ефективності, безпечності та надійності нового зразка техніки.

Виробник бере на себе повну відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов'язані з постачанням цієї зброї до Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони схвалило нові моделі дронів за спрощеною процедурою. Нові зразки БпЛА затвердили лише за кілька днів, а раніше ця процедура затягувалася на місяці.