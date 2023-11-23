Уряд вирішив ввозити техніку для ЗСУ за стандартами ЄС і НАТО

Міністерство оборони України оголосило про впровадження натівського стандарту для переміщення військової техніки через кордон. За новою процедурою транспортування зброї та військового обладнання буде відбуватися за процедурою, схожою на ту, що використовується в країнах НАТО та ЄС.

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Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Згідно з повідомленням, уряд ухвалив постанову "Деякі питання застосування документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форма 302 України)", який впровадження стандарти ЄС та НАТО під час митного декларування військової техніки.

"Така процедура застосовуватиметься під час тимчасового вивезення, тимчасового ввезення, реімпорту, реекспорту, а також транзиту територією України військової техніки та іншого майна", - йдеться у повідомленні.

Форма 302 дозволить ЗСУ пересувати техніку через кордон для навчань шляхом спрощеної процедури, що допоможе заощадити значний час. Заступник Міністра оборони Юрій Джигир підкреслив, що цей крок відображає готовність України до інтеграції в НАТО та є важливим етапом в колективному спротиві російській агресії.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 серпня схвалила законопроєкт №9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО.

Норми документа передбачають, що під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО замість митної декларації використовувати аналог форми (302) держави, з якої направляються такі підрозділи.