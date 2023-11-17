Використовують у НАТО: в ЗСУ впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами

В ЗСУ впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що попри війну в Україні триває відмова від папірців та цифровізація.

Завдяки запровадженню системи SAP в Україні Міністерство оборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць).

"Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають як військові частини так і оперативні командування, склади зберігання, командування сил логістики", - підкреслили в Міноборони.

У відомстві повідомляють, що наразі, система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед всіх військових частин.

"Важливо, що кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Застосовується принцип “need to know”, коли доступ є тільки до тієї інформації, що потрібна користувачу для виконання його задачі", - зазначили в Міноборони.

Там додають, що автоматизацію почали з обліку речового майна, обліку запчастин, у вересні додався новий напрям — автоматизація обліку техніки.

Завдяки цьому повністю оновили процеси та обладнання декількох складів забезпечення.

Базові операції на цих складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP.

Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів.

Результатом повсюдного запровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях.

Наступний крок – продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи.

Зауважимо, продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.

Нагадаємо, Міністерство оборони працює над тим, щоб на 100% забезпечувати Збройні сили бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею українського виробництва. Водночас, головний критерієм залишається якість та конкурентна ціна.