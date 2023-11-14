ЗСУ хочуть повністю забезпечувати товарами українського виробництва

Міністерство оборони працює над тим, щоб на 100% забезпечувати Збройні сили бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею українського виробництва. Водночас, головний критерієм залишається якість та конкурентна ціна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони .

Зазначається, що відомство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають товари для армії.

Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ.

Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.

Як зауважують в Міноборони, в 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство «Агенція закупівель у сфері оборони» .

Наразі «Агенція закупівель у сфері оборони» готується до перших закупівель за напрямом харчування.

Скандальні закупівлі Міноборони

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало низку ризиків, які сприяють корупційним правопорушенням при закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Тому для Міністерства оборони розробили рекомендації, спрямовані на усунення цих ризиків.

У січні Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Наразі Міністерство оборони України прийняло рішення почати маркувати пальне, яке призначено для Збройних Сил. У дизельне пальне буде додано барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.