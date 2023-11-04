Іноземний постачальник бронежилетів та шоломів має повернути Міноборони 400 млн грн

Міністерство оборони України за рішенням арбітражу виграло майже 400 мільйонів гривень в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що згідно рішення міжнародного арбітражного суду, іноземний постачальник мусить повернути відомству гроші за неякісний товар.

Загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 мільйонів євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань - у євро. У гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів).

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування - Міноборони не приймало їх", - зауважили у відомстві.

Там додали, що українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало низку ризиків, які сприяють корупційним правопорушенням при закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Тому для Міністерства оборони розробили рекомендації, спрямовані на усунення цих ризиків.