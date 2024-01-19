Минобороны проверило продуктовые и медицинские склады воинских частей: что нашли (ФОТО)

В ходе внеплановой проверки продуктовых складов некоторых воинских частей на востоке Украины Минобороны выявило нарушения, в частности, по качеству и поставке продуктов. Также по результатам проверки будут перекомплектовываться тысячи аптечек, чтобы их могли использовать военные.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что выявила проверка продуктовых складов

Заместитель министра обороны Виталий Половенко внепланово проверил склады некоторых воинских частей на востоке страны из-за жалоб военных на качество питания.

В ходе проверки оказалось, что продукты поставили несвоевременно, а их качество не соответствует нормам.

Такие бананы обнаружили в одной из воинских частей. Фото: пресс-служба Минобороны

"Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем. Оказалось, из-за несвоевременного снабжения компанией-победителем продуктов питания в определенных областях запасы продуктов недостаточны", – сказал Половенко.

Он отметил, что одна компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не справляется с поставками, поэтому Минобороны заменит поставщика.

"То есть части, где компания не успевает со снабжением, мы выводим из договора и переподчиним компаниям-победителям в близлежащих областях. Продукты должны быть качественными, а их снабжение – непрерывным",– подытожил Половенко.

Фото: пресс-служба Минобороны

В ведомстве заверили, что по всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компании, несвоевременно поставившей продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные пищевые продукты, компания также должна возместить средства.

В аптечках некачественные турникеты

В свою очередь заместитель министра обороны Наталья Калмыкова провела проверку склада медицинского имущества и оценила состояние и наличие аптечек и рюкзаков боевого медика.

В настоящее время на складах находятся около десяти видов аптечек, большинство из которых переданы как благотворительная помощь. Они по-разному укомплектованы, а их составляющие отличаются по качеству.

Фото: пресс-служба Минобороны

«Среди аптечек есть отвечающие потребностям военных. Но есть и аптечки, укомплектованные, например, некачественными турникетами, которые нельзя использовать. Сейчас перед нами стоит задача перекомплектовать имеющиеся аптечки так, чтобы их можно было использовать в войсках. Качественных составляющих для этого достаточно», - подчеркнула Калмыкова.

Она отметила, что нужно использовать имеющийся ресурс для того, чтобы оперативно закрыть потребности.

"Однако в дальнейшем мы ориентируемся на закупку качественного медицинского имущества по стандартам стран НАТО. Это произойдет в ближайшее время. Ведь речь идет о самом ценном - жизни и здоровье военных" - подчеркнула Калмыкова.

Заметим, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

Яйца по 17: как скандал изменил закупки продовольствия?

В конце января 2023 года Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ .

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников .

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Законодательством было предусмотрено, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.