Украина и США провели первую совместную инспекцию предоставленного американского оружия: какие результаты

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции:

серийные номера

техническое состояние

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

Как сообщают в ведомстве, сейчас идет обработка информации.

В Минобороны подчеркнули, что во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было, а совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", – прокомментировал замминистра обороны Юрий Джигир.

Заметим, поскольку администрация президента США Джо Байдена посылала миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призвали усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Поэтому в Министерстве обороны США назначили ведущего контролера помощи, которая поступает в Украину – им стал генеральный инспектор ведомства Роберт Сторч.

Военная помощь США Украине плохо контролировалась

Как пишет The New York Times, американские чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться за почти 40 000 единиц оружия, отправленных Украине.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что на сегодняшний день нет точной информации, которая могла бы указывать на кражу или незаконное перенаправление американского оружия, которое США предоставили Украине как военную помощь.

В докладе генерального инспектора Пентагона, опубликованном накануне, не приводятся никакие доказательства того, что оружие было использовано не по назначению после того, как его доставили в американский военный логистический центр в Польше или отправили дальше на фронт в Украину.

По словам сотрудников Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.