Перевірка постачальників харчування для ЗСУ: компанії не виконують зобов'язання

Неоголошені перевірки постачальників харчування для ЗСУ тривають. Деякі компанії, з якими Міноборони уклало договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони Віталій Половенко проінспектував постачання продуктів до військових частини на південному сході країни.

Це вже другий позаплановий візит за тиждень – 19 січня Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході.

«Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», – зауважив Половенко.

Він наголосив, що своєчасне та якісне постачання – серед ключових пріоритетів команди Міноборони. Тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу».

«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», – підкреслив Половенко.

Він додав, що в обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни поставки.

За результатами попередньої перевірки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам.

Зауважимо, із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Яйця по 17: як скандал змінив закупівлі харчів?

Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Законодавством було передбачено, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів із дня підписання контракту.