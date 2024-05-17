Митні органи знову зможуть проводити перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.

Про це повідомляє Держмитслужба.

"Президент України підписав Закон від 20.03.2024 No3613-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів", яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи", - йдеться в повідомленні органу.

Які дії митниці будуть поновлені законом

Законом, зокрема, поновлено проведення:

планових виїзних документальних перевірок;

позапланових виїзних документальних перевірок;

невиїзних документальних перевірок;

зустрічних звірок.

"Митні органи зобов’язані поновити на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року. При цьому, акти про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються до 1 липня 2024 року", - наголошують в Держмитслужбі.

Що ще передбачає закон

Також законом регламентовано критерії для включення підприємств до планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році, а саме:

які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита;

які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито;

які оформили митні декларації із звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів;

щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених цим Кодексом, не в повному обсязі;

щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету.

Також у відомстві пояснили, що квартальні плани-графіки документальних планових виїзних перевірок митного органу будуть оприлюднюватись на офіційному вебпорталі Держмитслужби до 15 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові виїзні перевірки.

Крім того, продовжено дію мораторію на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків:

з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану;

місцезнаходженням яких є тимчасово окуповані території України, зони бойових дій, а також зони можливих бойових дій.

На ухваленні закону №3613-IX наполягали українські виробники біометану

Закон №3613-IX також врегульовує митне оформлення біометану – відповідний законопроєкт під номером №9456 був прийнятий Верховною Радою на засіданні 20 березня 2024 року.

Цим законопроєктом передбачається внесення змін до Митного кодексу України (ст. 232) щодо митного контролю та митного оформлення біометану, що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України.

Реалізація законопроекту передбачає зниження залежності від зовнішнього постачання енергоресурсів, просування індустрії виробництва біометану, правове регулювання процесу митного оформлення біометану, а також створення сприятливих умов для активізації та заохочення виробництва біометану.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні наразі не створено необхідні законодавчі умови для розвитку виробництва біометану. Це досить дивно, оскільки країна володіє найбільшою в Європі площею сільськогосподарських земель, а сировиною для біометану слугують відходи сільського господарства, що вказує на великий потенціал його виробництва.

Вже існують проєкти національних компаній по виробництву біометану та його інтеграції в газові мережі, а понад 10 агрохолдингів планують виходити на ринок біометану і збудувати понад 30 заводів із сумарною потужністю понад 220 млн кубометрів на рік.

За даними Біоенергетичної асоціації України, в країні функціонує 77 біогазових установок із виробництвом до 260 млн кубометрів палива на рік, що можна конвертувати в приблизно 150 млн кубометрів біометану. І саме законопроєкт №9456 повинен врегулювати особливості митного оформлення експорту біометану до країн ЄС.

Виробники біометану розраховують, що ухвалення законопроєкту надасть можливість експортувати ресурс, залучати валютну виручку та інвестиції в нові потужності.

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