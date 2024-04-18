Названо дату переходу України на нову транзитну декларацію NCTS P5: що зміниться

22 квітня Україна, як учасниця Конвенції про процедуру спільного транзиту, переходить до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5) – наступної версії електронної транзитної системи NCTS порівняно з активною нині Фазою 4. Про це повідомили у Державній митній службі.

Для бізнесу, який використовує NCTS зараз, перехід на NCTS Фаза 5 означатиме, що транзитні декларації будуть подаватися в оновлену транзитну систему та за дещо зміненим форматом, зокрема в частині деталізації даних. Оновлені методичні рекомендації щодо заповнення транзитних декларацій можна переглянути на офіційному сайті Держмитслужби.

Митники наголосили, що у зв’язку з технічними налаштуваннями транзитна система NCTS буде недоступна з 10:00 до 16:00 у понеділок, 22 квітня. Зазначається, що транзитні декларації, які не будуть оформлені до цього часу, компаніям потрібно буде подати повторно до NCTS Фаза 5 після відновлення працездатності системи.

Водночас, загальні гарантії компаній та звільнення від гарантії будуть перенесені з GMS Фаза 4 до GMS Фаза 5 автоматично і їх можна буде використовувати відразу після запуску системи.

Нагадаємо, Україна збиралася перейти на застосування NCTS Фаза 5 ще 1 грудня 2023 року. Однак представники бізнесу висловили занепокоєння з цього приводу, вказуючи на необхідність додаткового часу на тестування брокерського програмного забезпечення і підготовку компаній до нових підходів.

Тож, Держмитслужба та Генеральний директорат з питань оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) узгодили відкладення процедури. Було заявлено, що Україна перейде до застосування NCTS P5 до 1 травня.

Що таке NCTS

Нагадаємо, 1 жовтня 2022 року Україна офіційно приєдналася до Конвенції про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей з Євросоюзом, тобто так званого “митного безвізу”.

NCTS – одна із 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Запровадження ІТ-системи передбачає не лише її інсталяцію, але й синхронний її розвиток разом із іншими країнами-учасницями конвенції.

NCTS – це система, яка дозволяє налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу. Також завдяки цій системі проводиться аналіз ризиків.

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