Названа дата перехода Украины на новую транзитную декларацию NCTS P5: что изменится

22 апреля Украина, как участник Конвенции о процедуре совместного транзита, переходит к применению NCTS Фаза 5 (NCTS P5) – следующей версии электронной транзитной системы NCTS по сравнению с активной ныне Фазой 4. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Для бизнеса, использующего NCTS сейчас, переход на NCTS Фаза 5 означает, что транзитные декларации будут подаваться в обновленную транзитную систему и по несколько измененному формату, в частности в части детализации данных. Обновленные методические рекомендации по заполнению транзитных деклараций можно посмотреть на официальном сайте Гостаможслужбы.

Таможенники отметили, что в связи с техническими настройками транзитная система NCTS будет недоступна с 10:00 до 16:00 в понедельник, 22 апреля. Отмечается, что транзитные декларации, которые не будут оформлены до этого времени, компаниям нужно будет подать повторно в NCTS Фаза 5 после возобновления работоспособности системы.

В то же время, общие гарантии компаний и освобождение от гарантии будут перенесены с GMS Фаза 4 в GMS Фаза 5 автоматически и их можно будет использовать сразу после запуска системы.

Напомним, что Украина собиралась перейти на применение NCTS Фаза 5 еще 1 декабря 2023 года. Однако представители бизнеса выразили обеспокоенность на этот счет, указывая на необходимость дополнительного времени на тестирование брокерского программного обеспечения и подготовку компаний к новым подходам.

Гостаможслужба и Генеральный директорат по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) согласовали отложение процедуры. Было заявлено, что Украина перейдет к применению NCTS P5 до 1 мая.

Что такое NCTS

Напомним, 1 октября 2022 года Украина официально присоединилась к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, то есть так называемому "таможенному безвизу".

NCTS – одна из 17 таможенных ИТ-систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной. Внедрение ИТ-системы предполагает не только ее инсталляцию, но и синхронное ее развитие вместе с другими странами-участницами конвенции.

NCTS – это система, позволяющая наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени. Также благодаря данной системе проводится анализ рисков.

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