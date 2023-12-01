Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию NCTS P5

Государственная таможенная служба Украины и Генеральный директорат по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD) согласовали отложение введения новой транзитной декларации NCTS Фаза 5 (NCTS P5), переход на которую был запланирован 1 декабря.

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Об этом сообщает Гостаможслужба.

ДМС объясняет отсрочку тем, что представители бизнеса выразили обеспокоенность переходом на новую транзитную декларацию, аргументируя это необходимостью времени на тестирование брокерского программного обеспечения и подготовку компаний к новым подходам.

Отложение запуска NCTS P5 предоставит разработчикам брокерского программного обеспечения дополнительное время для тестирования их систем по обмену сообщениями с новым программным обеспечением NCTS P5 Гостаможслужбы.

"С целью минимизации рисков перехода бизнеса на применение NCTS Фаза 5 Гостаможслужбой уже подписан контракт на разработку Портала трейдера, который будет альтернативным брокерскому программному обеспечению ИТ-решением для подачи деклараций в NCTS Фаза 5", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый Портал трейдера будет доступен бизнесу в конце I квартала 2024 года.

В Гостаможслужбе планируют осуществить переход на применение NCTS P5 до 1 мая 2024 года в соответствии с готовностью Портала трейдера или брокерского программного обеспечения.

Для бизнеса, использующего NCTS, это будет означать, что в систему нужно будет направлять декларации по несколько иной форме, чем сейчас, когда действует NCTS Фаза 4

Что такое NCTS

Напомним, 1 октября 2022 года Украина официально присоединится к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, то есть так называемого "таможенного безвиза".

NCTS – это система, позволяющая наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени. Также благодаря данной системе проводится анализ рисков.

NCTS – одна из 17 таможенных ИТ систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной. Внедрение ИТ системы предполагает не только ее инсталляцию, но и синхронное ее развитие вместе с другими странами-участницами конвенции.