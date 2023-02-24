Шмыгаль рассказал, кого на таможне будут пропускать по "зеленому коридору"

Правительство работает над реформированием таможни и разработало шесть основных шагов для ее реализации. В частности, пятый шаг предполагает введение "зеленого коридора" на таможне, однако он будет действовать не для всех.

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О шести шагах реформирования таможни премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Forbes.

Первый шаг. Планируется введение общих пунктов пропуска и общей базы данных со странами-членами ЕС. Первой, с кем Украина достигнет такого соглашения, может быть Польша.

"Когда в базах данных Польши и Украины будет одинаковая информация, все выровняется. Коррупция с точки зрения контрабанды снизится на 98%", — подчеркнул Шмыгаль.

Второй шаг. Следующим этапом реформы таможни станет внедрение электронной очереди параллельно с диджитализацией всех процессов.

Третий шаг. Далее реформа предусматривает внедрение механизмов, которые должны исключить возможность построения коррупционных схем, учитывая человеческий фактор. Речь идет о ротации каждые три месяца.

"Если бригады из Черкасс, Полтавы будут на три месяца ехать на западную границу, будет сложно строить коррупционные схемы", - приводит пример премьер.

Четвертый шаг. Реформа таможни также предполагает уменьшение очередей за счет увеличения количества пунктов пропуска. Работа над этим процессом уже идет, в частности, открыли два новых пункта пропуска с Румынией.

Пятый шаг. Фуры с грузом компаний, которым доверяют по объективным причинам, смогут проезжать таможню по "зеленому коридору ". Шмыгаль называет этот шаг рискоориентированным подходом.

"Если едут автомобили крупной международной продуктовой компании из списка S&P500, сотрудники таможни четко понимают, что они везут, например, пищевые продукты, а не что-то запрещенное. Такая фура пройдет по "Зеленому коридору". А "белый бус" с заржавевшими порогами, несимметричными колесами, перегруженный на одну сторону - попадает в "красный коридор", - пояснил глава правительства.

Шестой шаг. Правительство планирует, что на всех таможенных пунктах пропуска будут установлены исправные сканеры. В этом отношении Кабмин уже договорился с польскими партнерами о покупке первых 13 сканеров.

Шмыгаль отметил, что экономический безвиз со странами ЕС, присоединение Украины к европейской сети NCTS (общий транзит) и кадровые изменения — это часть реформы таможни.

Напомним, в начале февраля Кабмин уволил руководство таможенной службы. Тогда же председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подчеркнул, что решение об увольнении руководства таможенной службы "назрело уже давно" и напомнил, что его комитет рекомендовал перезагрузить работу таможни еще летом 2022 года.