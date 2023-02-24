Шмигаль розповів, кого на митниці пропускатимуть по "зеленому коридору"

Уряд працює над реформую митниці та розробив шість основних кроків для її реалізації. Зокрема, п'ятий крок передбачає запровадження "зеленого коридору" на митниці, однак діятиме він не для всіх.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про шість кроків реформування митниці прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Forbes.

Перший крок. Планується запровадження спільних пунктів пропуску та спільної бази даних із країнами-членам ЄС. Першою, з ким Україна досягне такої угоди, може бути Польща.

"Коли в базах даних Польщі та України буде однакова інформація, все вирівняється. Корупція з точки зору контрабанди зменшиться на 98%", — підкреслив Шмигаль.

Другий крок. Наступним етапом реформи митниці стане впровадження електронної черги паралельно із диджиталізацією всіх процесів.

Третій крок. Далі реформа передбачає запровадження механізмів, які мають унеможливити будування корупційних схем, враховуючи людський фактор. Йдеться про ротацію кожні три місяці.

"Якщо бригади з Черкас, Полтави будуть на три місяці їхати на західний кордон, буде складно будувати корупційні схеми", — наводить приклад прем'єр.

Четвертий крок. Реформа митниці також передбачає зменшення черг за рахунок збільшення кількості пунктів пропуску. Робота над цим процесом вже триває, зокрема, відкрили два нових пункти пропуску з Румунією.

П'ятий крок. Фури з вантажем компаній, яким довіряють з об'єктивних причин, зможуть проїжджати митницю по "зеленому коридору". Шмигаль називає цей крок ризикоорієнтованим підхом

"Якщо їдуть автомобілі великої міжнародної продуктової компанії зі списку S&P500, співробітники митниці чітко розуміють, що вони везуть, наприклад харчові продукти, а не щось заборонене. Така фура пройде "Зеленим коридором". А "білий бус" із заржавілими порогами, несиметричними колесами, перевантажений на один бік – потрапляє до "червоного коридору", — пояснив очільник уряду.

Шостий крок. Уряд планує, що надалі на всіх митних пунктах пропуску будуть встановлені справні сканери. Щодо цього Кабмін уже домовився з польськими партнерами про купівлю перших 13 сканерів.

Шмигаль зауважив, що економічний безвіз із країнами ЄС, долучення України до європейської мережі NCTS (спільний транзит) та кадрові зміни — це також частина реформи митниці.

Прем'єр має надію, що в Україні зможуть провести реформу митниці в 2023 році.

Нагадаємо, на початку лютого Кабмін звільнив керівництво митної служби. Тоді ж Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що рішення про звільнення керівництва митної служби "назріло вже давно" і нагадав, що його комітет рекомендував перезавантажити роботу митниці ще влітку 2022 року.