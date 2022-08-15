Рада схвалила закон про "митний безвіз"

Верховна Рада України ухвалила закон № 7420 про "митний безвіз", який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Євросоюзу.

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Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Проєкт передбачає впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки національного законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року й участі України у Новій комп’ютеризованій транзитній системі, яка використовується договірними сторонами Конвенції", - написав нардеп.

Так, документ передбачає приєднання до Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), а також впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Конвенція об'єднує 35 країн європейського регіону (члени ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням NCTS.

NCTS також дає можливість налагодити обмін інформацією про всі етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень в режимі реального часу та підвищити ефективність використання механізму аналізу ризиків.

За словами нардепа Гетманцева система може почати працювати з 1 жовтня цього року.

Нагадаємо, що 20 червня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував включити до порядку денного сесії парламенту та прийняти за основу внесений Кабінетом міністрів законопроект №7420 про внесення змін до Митного кодексу щодо виконання глави 5 розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.