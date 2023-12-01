Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію NCTS P5

Державна митна служба України та Генеральний директорат з питань оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) узгодили відкладення введення нової транзитної декларації NCTS Фаза 5 (NCTS P5), перехід на яку був запланований 1 грудня.

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Про це повідомляє Держмитслужба.

ДМС пояснює відтермінування тим, що представники бізнесу висловили занепокоєння щодо переходу на нову транзитну декларацію, аргументуючи це необхідністю часу на тестування брокерського програмного забезпечення і підготовку компаній до нових підходів.

Відкладення запуску NCTS P5 надасть розробникам брокерського програмного забезпечення додатковий час для тестування їхніх систем щодо обміну повідомленнями з новим програмним забезпеченням NCTS P5 Держмитслужби.

"З метою мінімізації ризиків переходу бізнесу на застосування NCTS Фаза 5 Держмитслужбою вже підписаний контракт на розробку Портала трейдера, який буде альтернативним брокерському програмному забезпеченню ІТ-рішенням для подачі декларацій в NCTS Фаза 5", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що новий Портал трейдера буде доступним бізнесу в кінці І кварталу 2024 року.

У Держмитслужбі планують здійснити перехід на застосування NCTS P5 до 1 травня 2024 року, відповідно до готовності Порталу трейдера або брокерського програмного забезпечення.

Для бізнесу, який використовує NCTS, це означатиме, що до системи треба буде надсилати декларації за дещо іншою формою, ніж є зараз, коли діє NCTS Фаза 4

Що таке NCTS

Нагадаємо, 1 жовтня 2022 року Україна офіційно приєднається до Конвенції про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей з Євросоюзом, тобто так званого “митного безвізу”.

NCTS – це система, яка дозволяє налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу. Також завдяки цій системі проводиться аналіз ризиків.

NCTS – одна із 17-ти митних ІТ систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Запровадження ІТ системи передбачає не лише її інсталяцію, але й синхронний її розвиток разом із іншими країнами-учасницями конвенції.