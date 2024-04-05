Приближение к европейским стандартам: Минфин цифровизирует Государственную таможенную службу

Министерство финансов Украины одобрило стратегический план по цифровизации Государственной таможенной службы, который разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнению соглашения об Ассоциации по гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Одобрение документа также является одним из трех условий плана Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility на ближайшие три месяца. Выполнение всех индикаторов для первого этапа позволит привлечь бюджетную поддержку в размере около 4 млрд евро.

Ключевые изменения, предусмотренные стратегическим планом, следующие:

1. Развитие и адаптация таможенных ИТ-инструментов в Украине, согласование этих процессов с ЕС. Сюда входит разработка автоматизированной системы таможенного оформления "Центр" и обновленной национальной системы гарантий (GMS-UA) для совместного транзита; в производстве системы решений (CDS) для автоматизации обработки решений таможенных органов; по апуску системы борьбы с подделкой и пиратством (COPIS).

2. Улучшение взаимодействия таможенных органов и бизнеса. Этот пункт включает цифровизацию таможенных процессов, внедрение упрощений и преимуществ для бизнеса, который приобщается к европейским стандартам.

3. Борьба с коррупцией и мошенничеством: в мерах по минимизации влияния человеческого фактора, обеспечению защищенности и неизменности данных.

Согласно сообщению, реализация стратегического плана позволит приблизить таможенные практики Украины к европейским стандартам, улучшить обмен таможенной информацией, упростить и ускорить таможенные процессы, снизить коррупционные риски, а также ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Напомним, недавно Государственная таможенная служба Украины предоставила украинцам возможность самостоятельно со смартфона декларировать экспресс-отправку в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли". Для этого следует подать электронную таможенную декларацию М-16.