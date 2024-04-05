Наближення до європейських стандартів: Мінфін цифровізує Державну митної службу

Міністерство фінансів України схвалило стратегічний план цифровізації Державної митної служби, який розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Схвалення документу є також однією з трьох умов плану України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility на найближчі три місяці. Виконання всіх індикаторів для першого етапу дозволить залучити бюджетну підтримку обсягом близько 4 млрд євро.

Ключові зміни, передбачені стратегічним планом, наступні:

1. Розвиток та адаптація митних ІТ-інструментів в Україні, узгодження цих процесів з ЄС. Сюди входить розробки автоматизованої системи митного оформлення "Центр" та оновленої національної системи гарантій (GMS-UA) для спільного транзиту; впровадження системи рішень (CDS) для автоматизації обробки рішень митних органів; запуск системи боротьби з підробкою та піратством (COPIS).

2. Покращення взаємодії митних органів та бізнесу. Цей пункт включає цифровізацію митних процесів, впровадження спрощень та переваг для бізнесу, який долучається до європейських стандартів.

3. Боротьба з корупцією та шахрайством: впровадження заходів щодо мінімізації впливу людського фактору, забезпечення захищеності та незмінності даних.

Згідно з повідомленням, реалізація стратегічного плану дозволить наблизити митні практики України до європейських стандартів, покращити обмін митною інформацією, спростити та прискорити митні процеси, знизити корупційні ризики, а також прискорити інтеграцію України до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Державна митна служба України надала українцям можливість самостійно зі смартфон декларувати експрес-відправлення в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Для цього потрібно подати електронну митну декларацію М-16.