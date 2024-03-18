Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility: 16 млрд евро от ЕС получим в 2024 году

Правительство утвердило план структурных реформ для программы с Европейским Союзом Ukraine Facility на 2024-2027 годы, предусматривая выделение Украине 50 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Правительство приняло План для Ukraine Facility. Оно является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро", - отметил Шмигаль.

По его словам, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", - уточнил Шмигаль.

Он добавил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС.

"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - подытожил Шмигаль.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Еврокомиссия поддержала выделение Украине 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

Ожидается, что Украина получит первый транш в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на этой неделе.