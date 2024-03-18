ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility: 16 млрд евро от ЕС получим в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмигаль. Фото: прессслужба КМУ
Премьер-министр Денис Шмигаль. Фото: прессслужба КМУ

Правительство утвердило план структурных реформ для программы с Европейским Союзом Ukraine Facility на 2024-2027 годы, предусматривая выделение Украине 50 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Правительство приняло План для Ukraine Facility. Оно является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро", - отметил Шмигаль.

По его словам, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", - уточнил Шмигаль.

Он добавил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС.

"В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - подытожил Шмигаль.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Еврокомиссия поддержала выделение Украине 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку   изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

Ожидается, что Украина получит первый транш в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на этой неделе.

Автор:
Светлана Манько