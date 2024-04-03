Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план по наполнению госбюджета на 10 млрд грн

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд. грн. Значительную часть составляли налог на прибыль предприятий (60,1 млрд грн, из которых 23,5 млрд грн уплатили банки), НДС по импорту (40,1 млрд грн) и производства в Украине (18,5 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (16,0 млрд. грн.), акцизный налог (14,5 млрд. грн.).

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Об этом сообщает Министерство финансов.

При этом налоговая и таможенная службы выполнили месячную роспись доходов на 110,0% (+9,8 млрд грн) и 100,1% (+0,05 млрд грн) соответственно.

По итогам января-марта 2024 года общий фонд госбюджета пополнился на 468,9 млрд грн.

Основными источниками финансирования бюджета были: НДС по импорту (109,0 млрд грн), налог на прибыль (96,7 млрд грн, из которых 49,7 млрд грн – банки), НДС по производству в Украине (69,0 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (44,9 млрд грн), дивиденды от государственных предприятий (32,2 млрд грн).

Налоговая и таможенная службы перевыполнили план на 13,4% и 6,3% соответственно.

Основные виды поступлений, находящихся под контролем налоговых и таможенных органов, включают:

Налог на добавленную стоимость с импортируемых товаров составляет 109 млрд грн;

Налог на прибыль предприятий составил 96,7 млрд грн, из них банки уплатили 49,7 млрд грн;

Налог на добавленную стоимость с товаров, произведенных в Украине, достиг 69 млрд грн, из которых собрано 101,7 млрд грн, а возмещено 32,7 млрд грн;

Налог на доходы физических лиц и военный сбор составил 44,9 млрд грн;

Дивиденды от предприятий с государственной долей собственности принесли 32,2 млрд грн;

Акцизный налог обеспечил поступление в размере 39,3 млрд грн;

Ввозная и вывозная пошлина сформировала 12,2 млрд грн;

Рентная плата за пользование недрами составила 9,4 млрд. грн.

В целом за январь-март в бюджеты всех уровней поступило 641,1 млрд грн налогов и сборов. Расходы госбюджета составили 839,1 млрд. грн.

Для финансирования бюджета Украина привлекла 473,6 млрд грн заимствований, в том числе от размещения ОВГЗ – 116,3 млрд грн (в т.ч. военные ОВГЗ – 96,4 млрд грн), от внешних кредиторов – 357,3 млрд грн (около 9 ,2 млрд долл. США). Главные поступления от МБРР, ЕС, МВФ, Канады.

Добавим, в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. Речь идет о 9 миллиардах долларов.

Как сообщили в Министерстве финансов, с начала 2024 года внешнее финансирование от партнеров составляет 10,1 млрд долларов, в начале полномасштабной войны Украина уже получила 83,7 млрд долларов США.