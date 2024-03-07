Налоговая, Минэкономики и Минздрав возглавили антирейтинг качества открытых данных

Данные государственных реестров, которые должны быть публичными по закону, все еще остаются полуоткрытыми. Только 42% составляет Индекс качества открытых данных в Украине — показатель, отражающий принципы открытых данных, гарантированные законом. Более добросовестно данные публикуют Верховная Рада, Государственная судебная администрация, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Антирейтинг возглавили Налоговая, Минэкономики и Минздрав.

Об этом сообщает прессслужба "Опендатабот", которая проанализировала, как изменилось качество государственных данных за последние годы.

Открытые данные восстанавливаются после начала войны

Отмечается, что менее чем наполовину открытые данные в Украине отвечают международным требованиям.

"В настоящее время Индекс качества открытых данных составляет 42,37%. К сравнению, во второй половине 2023 года показатель Индекса составлял 37,11%", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что вторжение РФ за один день отбросило Украину на 6 лет в вопросах прозрачности и доступности публичной информации, ведь в первые дни государство закрыло реестры, чтобы оградить информацию от врага.

"После определенного перерыва некоторые госорганы - распорядители данных - начали публиковать наборы, как и до войны. Несмотря на это, Индекс открытых данных в Украине до сих пор не достиг показателей до начала полномасштабного вторжения. Напомним, что к началу 2022 года показатель Индекса составлял 57,6 %", - сообщают в "Опендатаботе".

Лидеры по качеству данных

По данным аналитиков, на улучшение качества данных и рост показателя Индекса повлияла публикация следующих государственных данных:

Верховная рада Украины — информация о народных депутатах, их активности и имущественном положении;

ГСА - Единый государственный реестр судебных решений;

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины - Реестр строительной деятельности;

Фонд государственного имущества - Реестр корпоративных прав государства в уставном капитале хозяйственных обществ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - Реестр игорного бизнеса.

В то же время, некоторые наборы данных перестали обновляться и вообще были закрыты:

ГСА: реквизиты для уплаты судебного сбора

Пенсионный фонд Украины: данные о плательщиках, имеющих задолженность по платежам в Пенсионный фонд

Укрпатент: Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Лидерами по качеству данных неизменно остаются Верховная рада Украины, ГСА, Минюст и МВД.

Зато наиболее закрытыми, несмотря на требования 835 Постановления Кабмина, остаются:

Государственная налоговая служба

Министерство здравоохранения

Министерство экономики.

«Закрытие информации как временная мера, которая должна защищать информацию от врага, сейчас фактически создает возможности для махинаций и не дает возможности развиваться экономике страны. Через год мы добились прогресса в борьбе за открытость данных — например, с весомым общественным резонансом была возобновлена публикация Реестра коррупционеров и деклараций чиновников. Однако среди наиболее важных реестров для бизнеса остаются закрытыми налоговые долги, НДС и единый налог», – подчеркивает Алексей Иванкин, руководитель "Опендатабота".

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление э-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.

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