Восстановление декларирования: появились предложения Зеленского к ветированному законопроекту

Президент Украины Владимир Зеленский хочет открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями касательно определенных групп декларантов. Об этом свидетельствуют обнародованные предложения главы государства к законопроекту №9534, который он ветировал.

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Зеленский отмечает, что на период до прекращения или отмены военного положения Национальное агентство по предотвращению коррупции должно обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому госреестру деклараций. Это должно произойти не позднее 60 дней после вступления в силу закона.

Президент предлагает, чтобы в открытом доступе не отображались декларации, представленные, в частности, военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Управления государственной охраны;

других военных формирований.

Также предполагается, что не будут отображаться декларации:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Это не будет касаться в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Открытие деклараций: что не так с законопроектом?

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом предусмотрено, что для общественности декларации будут открыты только через год.

Президента Владимира Зеленского призывали наложить вето на проект закона – с соответствующим требованием выступила украинская общественность, которая подписала петицию, и депутаты Европейского парламента.

Глава государства назвал ограничения, принятые Радой, неприемлемыми и ветировал документ, отметив, что реестр нужно открывать уже сейчас.