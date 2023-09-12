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Восстановление декларирования: появились предложения Зеленского к ветированному законопроекту
Президент Украины Владимир Зеленский хочет открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями касательно определенных групп декларантов. Об этом свидетельствуют обнародованные предложения главы государства к законопроекту №9534, который он ветировал.
Зеленский отмечает, что на период до прекращения или отмены военного положения Национальное агентство по предотвращению коррупции должно обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому госреестру деклараций. Это должно произойти не позднее 60 дней после вступления в силу закона.
Президент предлагает, чтобы в открытом доступе не отображались декларации, представленные, в частности, военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Управления государственной охраны;
- других военных формирований.
Также предполагается, что не будут отображаться декларации:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Это не будет касаться в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Открытие деклараций: что не так с законопроектом?
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом предусмотрено, что для общественности декларации будут открыты только через год.
Президента Владимира Зеленского призывали наложить вето на проект закона – с соответствующим требованием выступила украинская общественность, которая подписала петицию, и депутаты Европейского парламента.
Глава государства назвал ограничения, принятые Радой, неприемлемыми и ветировал документ, отметив, что реестр нужно открывать уже сейчас.