Европарламент призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании

Депутаты Европейского парламента призывают президента Украины Владимира Зеленского вернуть закон об электронном декларировании (№9534) в Верховную Раду с требованием немедленно открыть реестр деклараций.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Обращение европейских политиков опубликовал депутат Европарламента Михаэль Галер.

"Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №9534 в парламент с требованием открыть реестр и ветировать проект закона №9587-д в полном объеме", – подчеркнул Галер.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno — Michael Gahler (@gahler_michael) September 7, 2023

В обращении европейских депутатов говорится, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, который возобновляет обязательное представление электронных деклараций об имуществе для чиновников и народных депутатов. Но поправка, согласно которой эти декларации будут закрыты для общественности еще на год, также была успешно проголосована.

Депутаты поддерживают возобновление электронного декларирования имущества в Украине, но обеспокоены закрытием реестра от общественности еще на год.

Петиция с аналогичным призывом к Зеленскому от украинцев уже набрала более 50 тысяч голосов за два дня.

"Граждан и журналистов лишили инструмента контроля над действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского союза, послов G7 и депутатов Европарламента", - говорится в петиции.

Сам Зеленский ранее в среду заявил, что попросил вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину провести с ним консультации по этому вопросу, после чего он и примет решение. Отметим при этом, что принятие закона, имеющего статус евроинтеграционного, является одним из "структурных маяков" для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, что соответствующий законопроект №9534 Верховная Рада приняла во втором чтении и 5 сентября. Документ должен был возобновить декларирование чиновников, однако "самое главное требование общества", а именно открытие для общественности данных о состоянии чиновников за время войны, не выполнил, оставив их закрытыми еще на год.