Зеленський розгляне петицію щодо вето на закон про е-декларування чиновників із закритістю реєстру ще на рік

Президент Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію із закликом накласти вето на закон, який передбачає поновлення обов'язковості електронного декларування чиновниками майна та доходів, але з відтермінуванням на один рік загального доступу до реєстру декларацій.

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За петицію, яку подав 6 вересня на сайті глави держави громадянин Олександр Ябчанка, протягом дня подали голоси більше 25 тисяч українців, що є необзідною умовою для розгляду питання президентом.

Зазвичай після досягнення цієї кількості підписантів (на що дається максимум три місяці) голосування зупиняється, проте через велику швидкість отримання підтримки зазначена петиція встигла отримати рекордну підтримку в обсязі 35,5 тисячі (станом на 21:40 середи).

Нагадаємо, що відповідний законопроект №9534 Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому 5 вересня. Як констатував автор звернення до Зеленського, документ мав відновити декларування чиновників, проте "найголовнішу вимогу суспільства", а саме відкриття для громадськості даних про статки чиновників за час війни, не виконав, лишивши їх закритими ще на рік.

"Громадян та журналістів позбавили інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - йшлося в петиції.

За словами Ябчанки, кількість журналістських розслідувань, де фігурують депутати парламенту та представники виконавчої влади, є вражаючою, тому в такий час приховувавання від українців декларацій преставників влади є "покриванням тотальної корупції в країні". Він закликав главу держави повернути закон в Раду з пропозицією все ж передбачити в ньому негайнийпублічний доступ до е-декларацій.

Натомість сам Зеленський раніше в середу заявив, що попросив віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину провести з ним консультації з цього питання, після чого він і ухвалить рішення. Зазначимо при цьому, що ухвалення цього закону, що має статус євроінтеграційного, є одним зі "структурних маяків" для продовження співпрації України з Міжнародним валютним фондом.