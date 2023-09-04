НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Його роботу обмежували від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Там нагадують, що з початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

"Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - зазначають в НАЗК.

У відомстві наголошують, що відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти та отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

“Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій” – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

Нагадаємо, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.

В реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.

Зауважимо, електронне декларування для чиновників Рада скасувала навесні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Рішення приймали на час дії воєнного стану. Водночас ухвалення законопроєкту №9534 про відновлення декларування необхідне для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва виявило незаконного збагачення на понад 9 мільйонів гривень, тобто ознаки вчинення посадовцем корупційного кримінального правопорушення.