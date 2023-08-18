Квартири, автомобілі, земельні ділянки: колишнього Дніпропетровського обласного військкома підозрюють у незаконному збагаченні на майже 8,5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя і виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн в ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зауважують у відомстві, у декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів.

Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років став власником рухомого та нерухомого майна на 7 889 650 грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобіль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.

"Батько воєнкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом 1 100 000 грн, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу вартістю 1 150 000 грн", - повідомляють в НАЗК.

Крім того, дружина воєнкома минулого року отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США, хоча його законний дохід за все життя значно менший.

А сам ексначальник Дніпропетровського ТЦК у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок.

"НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід воєнкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів", - підкреслюють в НАЗК.

Там додають, що всі зібрані факти відомство передало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно воєнкома.

Масові перевірки ТЦК - з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою. Пізніше його звільнили.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

11 серпня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України. Головним питанням на ньому стали результати перевірки військкоматів. Зеленський дав наказ підготувати рішення по звільненню всіх обласних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

17 серпня Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає звільнення всіх керівників обласних військкоматів.