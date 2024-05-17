Які криптовалюти використовує злочинний світ - дослідження Chainalysis

Багато років найпопулярнішою криптовалютою серед кіберзлочинців залишався біткоїн. Але після 2021 року більшу частину незаконних транзакцій становить стейблкоїн. Про це йдеться мова у дослідженні Chainalysis - The 2024 Crypto Crime Report. Більше про тренди у криптошахрайстві читайте у статті Delo.ua "Крипта поза законом. Як злочинці використовують криптовалюти у своїх злочинах".

"Ця зміна також відбулася разом із нещодавнім зростанням частки стейблкоїнів у загальній криптовалютній діяльності, включаючи законну діяльність", - говорять аналітики Chainalysis.

Однак домінування стейблкоїнів характерне не для всіх форм злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Деякі розрахунки відбуваються, як й раніше, в BTC. Зокрема, мова йде про продажі у даркнеті та використання програм-вимагачів. А от транзакції, що пов’язані зі шахрайством чи особами, які перебувають під санкціями, навпаки перейшли у стейблкоїни.

"Організації, які перебувають під санкціями або залучені до фінансування тероризму, активно використовують стейблкоїни, оскільки мають певні труднощами під час доступу до долару, але хочуть отримати вигоду від його стабільності. Однак емітенти стейблкоїнів можуть заморозити кошти, коли дізнаються про їх незаконне використання. Це нещодавно зробив Tether з адресами, пов’язаними з тероризмом і військовими діями в Ізраїлі та Україні", - говориться у звіті Chainalysis.

Як за рік змінився світовий ринок криптозлочинів

Загалом у 2023 році ринок криптозлочинів склав $24,2 млрд. Cвіт злочинної криптоекономіки продемонстрував падіння десь на 40% – у 2022 році ринок злочинів з використанням крипти сягав $39,6 млрд.

Показники криптозлочинності за 2023 рік можуть зрости, оскільки аналітична команда Chainalysis проводить постійний моніторинг нових незаконних транзакцій у світі. Зокрема, первинна оцінка ринку криптозлочинів-2022 складала $20,6 млрд. Через рік ця цифра зросла до $39,6 млрд.

Об’єми ринку криптозлочинів за 2022 рік в оцінках Chainalysis суттєво зросли й тому, що експерти вирішили включити в ці показники вимоги кредиторів до FTX на $8,7 млрд. Ця сума була включена тому, що екс-гендиректора збанкрутілої біржі визнали винним у шахрайстві.

Також тіньова криптоекономіка включає в себе й доходи від звичайних злочинів, наприклад, від обігу наркотиків, якщо "монети" тут використовуються як платіжний засіб.

Більше про тренди у криптошахрайстві читайте у статті Delo.ua "Крипта поза законом. Як злочинці використовують криптовалюти у своїх злочинах".