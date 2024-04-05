"Торгівля криптовалютами - це гра з нульовою сумою. Коли ти виграєш, хтось інший програє", - Кирило Хом’яков, Binance

Які висновки зробила команда Бінанс після розслідування в США? Чому українці активно інвестують в криптовалюти? Як краще захистити свої гроші від злочинців? Чи зміняться правила обслуговування користувачів Binance після запуску регуляції крипторинку? Чому криптобіржа зацікавлена інвестувати гроші в перспективні українські стартапи? Про все це в інтерв’ю Delo.ua розповів Кирило Хом'яков, генеральний менеджер Binance у CEE та Центральній Азії.

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Про виклики для крипторинку та Binance у 2023 році

Минулий рік видався для Бінанс складним: компанія пережила серйозне розслідування в США, після чого відбулося звільнення Чанпена Чжао з позиції СЕО. Розкажіть, які трансформації відбулися на криптобіржі післі цієї історії? Як все це вплинуло на діяльність Бінанс в Україні?

- Чесно кажучи, оця історія із Binance в США була достатньо гострою гострою. Ми визнали історичні гепи в наших процедурах, тому й заплатили штраф у розмірі $2,7 млрд. Зараз це питання повністю вирішене. Ми взяли на себе як компанія цілий ряд зобов'язань, щоб ліквідувати усі помилки.

Ми проходимо через процес корпоратизації. В Binanc вже створені рада директорів, незалежні комітети, окремий моніторинг, який буде перевіряти активність компанії в рамках наших зобов'язань.

Дана стратегія дозволяє в довгостроковому періоді мінімізувати усі системні ризики, що можуть виникати не тільки для компанії, а й для індустрії в цілому.

Ми бачимо, що ця резолюція між Binance та SEC в США позитивно впливає на розвиток нашого бізнесу. Зокрема, суттєво зростає кількість клієнтів, наразі у глобальному Binance зареєстровано понад 180 млн людей. Клієнти стають більш активними на біржі: вони використовують активи на суму понад $100 млрд.

Якщо говорити про Україну, за останній рік наша клієнтська база зросла більше, ніж на 26%. В планах – охопити 10 млн українських інтернет-користувачів.

Уся ця історія ніяк не торкнеться наших користувачів в Україні, тому що Binance використовує передові системи ідентифікації людей, відслідковування підозрілих транзакцій та ін. Тож ми продовжимо надавати якісний сервіс. Тобто, до появи законодавчої бази, що регулює блокчейн, для українців нічого не зміниться.

Розкажіть, які основні результати діяльності українського крипторинку ви можете відмітити за минулий рік?

- Наразі світовий ринок криптовалют знаходиться на етапі зростання. Здебільшого, це стало можливим завдяки запуску Bitcoin ETF у січні та в межах очікування халвінгу біткоїна у квітні. Зрозуміло, що в цих умовах бичачого ринку українці активно цікавляться криптовалютами, оскільки цей інструмент надає їм можливість отримати певний дохід та забезпечує вільний рух капіталу. Це особливо важливо, оскільки Україна находиться в стані війни, тож люди мають небагато варіантів для інвестування.

В цій ситуації Binance вирішила презентувати для українців декілька важливих продуктів, які доступні вже зараз.

Це функція копітрейдингу. Користувач може слідкувати за поведінкою і угодами найкращих трейдерів, копіювати їх стратегію і заробляти ще більше на криптовалютах.

Також це два типи різних криптокарткок. Користувачі можуть їх прив’язати до свого рахунку та використовувати для щоденних розрахунків.

Ми розширюємо нашу Binance Charity. Нещодавно презентували декілька проєктів для підтримки благодійності в Україні на 2024 рік.

Основний фокус розвитку Binance як компанії буде зосереджений на підготовці до запуску регуляції ринку криптовалют в Україні. Уся індустрія очікує на цю подію вже багато років. Сподіваюся, що цей процес скоро розпочнеться.

Про майбутнє регулювання крипторинку та податки в Україні

В Україні весь 2023 рік обговорювалось впровадження регулювання ринку криптовалют. Наразі у ВР знаходяться два законопроєкти – від Нацкомісії з цінних паперів та від Мінцифри. У той же час у ЄС прийняте регулювання MiCa. На вашу думку, яким має бути регулювання ринку криптовалют в Україні?

- Давайте згадаємо трохи історії. Перший закон був прийнятий в парламенті ще 2022 році. Але він не запрацював, тому що президент Володимир Зеленський повернув його на доопрацювання. Причина – в документі був вказаний неправильний регулятор крипторинку.

Далі розробили новий закон, але його повернули, оскільки було потрібно інтегруватися в європейській регуляторний простір та імплементувати правила MiCa в нашу регуляцію.

Зараз забуксувала третя версія законодавства. Справа в тому, що НКЦПФР та Мінцифри презентували два різні документи.

Тепер вже парламент разом з відомствами та міжнародними партнерами на рівні робочої групи має створити один компромісний законопроект. Він має включати умови, заявлені Мінцифри, НКЦПФР, міжнародними партнерами, враховувати воєнний стан в Україні. Зрештою він має створити простий та відкритий крипторинок для того, щоб міжнародні компанії були зацікавлені заходити в Україну. Все це надзвичайно складна задача. Тож яким має бути оптимальний законопроєкт?

Зрозуміло, що в умовах війни бізнес та люди мають платити податки, щоб фінансувати бюджет та підтримувати країну. Але чим вищі податки, тим повільніше буде індустрія розвиватися за рахунок появи нових гравців, створення проектів, залучення міжнародних інвестицій. Тому регулятори, парламент та стейкхолдери мають знайти баланс, який дозволить розвиватися індустрії та отримувати від цього розвитку податки.

На мій погляд, розвиваються ті країни чи індустрії, де встановлені найменші податки. Наприклад, можна подивитися на Португалію чи Емірати. Ці країни стали криптохабами: там працює багато айтішників, розвиваються перспективні проєкти, сильно зростає економіка. Вважаю, що Україна має йти цим шляхом.

Також важливі прозорі і чесні правила гри для всіх стейкхолдерів. Якщо Україна створить зрозумілу крипторегуляцію, тоді компанії зможуть спокійно розвивати бізнес, а регулятор буде контролювати індустрію та отримувати податки для бюджету.

Коли в Україні запрацює законодавче регулювання крипторинку, скоріш за все, українцям потрібно буде в обов’язковому порядку декларувати свої криптоактиви та доходи, щоб сплачувати податки. Чи готуєте ви необхідну для цього інфраструктуру, за аналогією з банками, щоб допомогти українцям у заповненні декларацій?

- Це важливе питання. Думаю, що стейкхолдери вже мають загальне розуміння, як буде працювати податок на криптовалюти. Існує декілька моделей, що саме буде оподатковуватися. Скоріш за все, людина буде сплачувати податок лише з доходу, який отримала від торгівлі, а ні з усієї суми на рахунку.

Зараз йдуть дебати, яку саме податкову ставку застосовувати: або загальну – 18% ПДФО + 1,5% воєнного збору., або на певний час застосовувати пільгову – умовно, 5%. На мій погляд, другий варіант є більш зрозумілим для користувачів.

Водночас, під час оподаткування криптоінвестори можуть зіткнутися зі складнощами розрахунку свого доходу, оскільки вони можуть проводити багато операцій в різних монетах, тож порахувати усе це за рік не зможе навіть штучний інтелект.

Тому в нашій компанії ми розробили корисний функціонал. Мова йде про систему звітності - Binance Tax. Вона доступна для українців та безкоштовна. Людина може обрати певний період, обрати певні активи та побачити динаміку свого портфелю. Це допоможе правильно порахувати дохід та сплатити податки.

Про проблеми конвертації криптовалюти у гривню

Під час війни українцям стало складно заводити гроші на криптобіржі та виводити їх назад. Як зараз можна вирішити проблему конвертації гривні та криптовалют в Україні?

- Дійсно, в Україні основна проблема полягає у відсутності стабільних та прозорих фіатних каналів для криптобірж. Тобто, на початку 2023 року після історії з відмиванням грошей нелегального грального бізнеса комерційні банки сильно закрутили гайки по прийому платежів, які вважаються високоризикованими. При цьому фінустанови не запропонували ніяких альтернативних варіантів для користувачів криптовалют.

Як результат, сьогодні дуже складно ввести українську гривню на криптобіржі чи її вивести. Це створює системний ризик, оскільки такі операції можуть повністю перейти в тінь.

Ця ситуація небезпечна як для держави, оскільки в бюджет не поступають додаткові податки, так і для користувачів, які можуть стати жертвами злочинців чи шахраїв.

Тому варто ще до запуску регуляції ринку криптовалют створити якусь тестову модель, яка дозволить комерційним банкам та авторізованим платіжним сервісам легально надавати послуги українцям з конвертації криптовалют в гривню чи навпаки.

Такий підхід дозволить пришвидшити розвиток індустрії та отримати додаткові інвестиції у галузь.

Зараз українці можуть завести гривню на криптобіржі, якщо домовляються з іншими криптоінвесторами, скидають їм гроші на банківську картку та отримують гроші на свій акаунт. Ця система відома людям як P2P. Чи вирішує цей механізм проблему конвертації фіатних грошей у криптовалюту в Україні?

- Відмічу, що на криптобіржі Binance працює найбільша серед наших конкурентів P2P платформа. Тут користувачі можуть обмінювати між собою гривню та криптовалюту. В даному випадку ринок повністю відкритий.

Але в умовах зростаючого ринку криптовалют сервіси P2P можуть не задовольняти попит усіх клієнтів. Чому?

1. Когось можуть не влаштовувати об’єм транзакцій.

2. Хтось може бути незадоволений курсом конвертації валют.

Тому в Україні треба запровадити альтернативні та легальні варіанти обміну гривні та криптовалюти на криптобіржах, щоб задовольнити увесь попит ринку.

Про перспективи криптоінвестицій та ризики шахрайства

У 2024 році ринок криптовалют зростає, тож українці активно вкладають гроші в різні монети. Які основні ризики ви бачите на зростаючому ринку для українських інвесторів?

- Треба пам’ятати, що торгівля криптовалютами - це гра з нульовою сумою. Тобто, коли ти виграєш, хтось інший програє. Тому криптінвестиції є надзвичайно волатильними, адже курс може різко зростати та падати щодня, тож треба бути дуже уважними і обережними.

Також варто не забувати, що окрім відомих та якісних монет на кшталт біткоїну чи ефіру, існує багато ризикованих проєктів. Наприклад, мемкоїни. На таких інвестиціях люди можуть заробити 1000% прибутку за день. Але на кожну історію, коли хтось вкладає 100 доларів і назавтра стає мільйонером, є ще тисячі історій, коли люди не отримують нічого. Тому я рекомендую не ризикувати усіма грошима та дуже ретельно створювати стратегію для інвестицій у крипту. Загалом варто дивитися на криптовалюти як на довгострокову інвестицію, а не як на гру у казино.

Якщо людина серйозно налаштована займатися криптоінвестиціями, вона має досконально вивчити ризики та переваги цього інструменту. Для цього варто виділити час на відповідну освіту. Можу запропонувати отримувати такі знання у нашій Академиї Binance. На цьому порталі зібрано великий об'єм безкоштовних онлайн курсів. Вони анімовані, зрозумілі, перекладені українською мовою. Там є різний рівень – для новачків та просунутих користувачів. Тому кожен зможе отримати необхідні знання.

Коли ринок криптовалют зростає, виникає більше можливостей для реалізації шахрайських схем, зламів криптогаманців, інших форм злочинності. Як команда Бінанс в Україні забезпечує захист грошей інвесторів, а також допомагає правоохоронцям у розслідуваннях?

- Варто зазначити, що доля злочинів з використанням криптовалюти значно менше, ніж з використанням фіатних грошей. Чому? Все просто: блокчейн - це повністю прозора структура. Тому ланцюжок транзакцій будь-якого коена можна відслідкувати до самого початку.

Окрім цього, наразі активно створюється регуляторна база для ринку криптовалют у всьому світі. Це допомагає, зокрема, закривати анонімні монети чи міксери, що дозволяють відмити брудні криптогроші.

Загалом ринок криптовалют активно інтегрується у легальне фінансове поле та його структура стає все більше прозорою та відкритою. Як результат, відсоток злочинів з використанням крипти має постійно зменшуватися. Цей тренд вже відбувається: у 2023 році доля криптозлочинів у світі впала на 30%, у порівнянні з роком раніше.

Але хоча об’єми ринку криптозлочинів можуть зменшуватися, українці все одно мають виявляти пильність, щоб не стати жертвами кібершахраїв. Для цього треба виконувати дві важливі речі:

По-перше, користувачі мають дотримуватися правил захисту своїх рахунків на криптобіржах. В цьому може допомогти встановлення двофакторної аутентифікації на акаунт. Це захистить гроші, якщо людина втратить доступ до криптогаманця чи його спробує зламати третя сторона.

По-друге, люди мають обережно спілкуватися онлайн з іншими людьми. Зараз у світі активно розвивається такий тренд як соціальна інженерія. Це значить, що шахраї можуть одягти маски знайомих та спробувати отримати доступ до персональних даних потенціальної жертви. Як варіант, злочинці можуть надсилати файли зі шкідливим програмним забезпеченням.

Тож чим відповідальніше людина буде відноситися до захисту своїх грошей, тим більше гарантій вона матиме на те, що ці інвестиції будуть збережені від надмірної уваги шахраїв.

Зі свого боку, компанія Binance також намагається всебічно допомагати українцям захищати їх гроші. Зокрема, для цього наша команда активно співпрацює з правоохоронними органами, Кіберполіцією, СБУ. Це допомагає виявляти терористів, запобігати фінансуванню незаконних збройних формувань та ін.

Чи можуть звичайні криптоінвестори через незнання правил моніторингу Бінанс потрапити під перевірку/контроль при проведенні транзакції? На які моменти українці мають звертати увагу, щоб уникнути неприємностей?

- Binance використовує для моніторингу транзакцій передові технології та механізми. Це включає й поглиблений аналіз фіноперацій, й різні інструменти для виявлення підозрілих дій. Тому людина має уважно слідкувати за своєю поведінкою на криптобіржі, щоб не потрапити під додатковий контроль. Для цього треба розуміти, в яких випадках наша команда може звернути увагу на дії користувача та провести певні перевірки:

транзакція може бути класифікована як проблемна, якщо є значне відхилення від типової поведінки клієнта;

криптовалюта може прийти на рахунок людини з проблемних адрес, санкційних бірж, мати кримінальний чи шахрайський слід;

в якийсь період з рахунком може відбуватися велика кількість транзакцій, що є ненормальним для конкретного акаунту.

У таких випадках команда Binance може попросити користувача пройти, зокрема, додаткову перевірку, щоб перевірити, що це дійсно людина ініціювала певні фіноперації та загалом ситуація знаходиться під контролем.

Про інвестиції Binance у криптовалютні стартапи

Нещодавно Бінанс виділила венчурний підрозділ у самостійний бізнес. Можете розказати про це більш детально, які перспективи ви бачите з точки зору вкладення інвестицій в стартапи? Чи є українські проєкти в напрямку фінтеху, які Бінанс готова підтримати чи вже це зробила?

- Загалом інвестиційний фокус Binance направлений на посилення нашої екосистеми. Тобто, наша команда готова вкладати гроші в сервіси чи продукти, які покращують послуги для користувачів.

Наприклад, декілька років тому наша компанія інвестувала в розробку та розвиток найбільшого некастодіального гаманця Trust Wallet. Його створила українська команда. І ми вважаємо це дуже успішним кейсом.

Тому Binance й надалі буде інвестувати в цікаві та дотичні для нашого бізнесу стартапи. Тим більше, що Україна має великий потенціал для розвитку стартапів, а це значить, що команди можуть створювати перспективні ідеї для розвитку блокчейна.

Тоді як команди, що мають цікаву ідею та шукають фінансування для її реалізації, можуть звернутися за допомогою до Бінанс?

- Ті стартапи, що хочуть отримати підтримку Binance мають пройти серйозну внутрішню перевірку. Тому для нових проєктів може бути лише один шлях входу – це заповнення заявки на сайті Binance Labs. Далі вже експерти розглядають пропозицію, дивляться на всі документи. І якщо стартап цікавий, представники Binance виходять на особисту комунікацію та за потреби задають додаткові питання.